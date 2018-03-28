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Визит главы МИД КНР в РФ перенесен из-за трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Визит главы МИД КНР в РФ перенесен из-за трагедии в Кемерове 

ТАСС 27 минут назад
Фото: АиФ-Тула
ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Визит в Россию спецпосланника председателя КНР, члена Госсовета и главы МИД Китая Ван И перенесен на более поздний срок в связи с трагедией в Кемерове и изменениями в рабочем графике российских первых лиц. Об этом в среду на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"25 марта в российском городе Кемерово произошел сильный пожар, который повлек за собой большие человеческие жертвы. Как вы, наверное, прочитали в СМИ, руководители Китая уже направили телеграммы с соболезнованиями своим российским коллегам", — сказал дипломат.
"Из-за событий в Кемерове в расписание российского руководства были внесены значительные коррективы. По этой причине Китай и Россия решили провести визит члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И в более позднее время", — резюмировал Лу Кан.
МИД РФ сообщил во вторник, что визит Ван И перенесен из-за изменений в графике руководства России, его новые даты будут согласованы позднее. Ранее его визит планировался на 27-28 марта. Ожидалось, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обменяются мнениями относительно текущего состояния и перспектив российско-китайского стратегического партнерства, обсудят график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
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