Президент Южной Кореи подписал проект поправок к конституции

ТОКИО, 26 мар — РИА Новости . Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписал подготовленный его администрацией проект поправок к конституции, которые позволят главе государства избираться на два срока подряд.

Как заявил журналистам официальный представитель президента Ким Ый Гём, Мун Чжэ Ин поставил в электронном виде свою подпись под законопроектом, находясь в Абу-Даби с визитом в ОАЭ

В заявлении, опубликованном администрацией, президент предлагает вынести проект поправок к конституции на всенародный референдум во время местных выборов 13 июня.

Согласно проекту конституционных изменений, президент в Республике Корея сможет быть избран два раза подряд, каждый срок полномочий рассчитан на четыре года вместо нынешних пяти.

До сих пор президент Южной Кореи после пяти лет пребывания у власти должен был уйти в отставку. Так длилось с 1987 года, когда в последний раз меняли южнокорейскую конституцию после долгих лет диктатуры.

Поправки в случае их принятия не затронут нынешнего президента Мун Чжэ Ина, избранного при прежней конституции. Предложения будут направлены в парламент, где решение должно быть принято в течение 60 дней. После этого закон будет вынесен на референдум.