Власти КНР начали антидемпинговое расследование в отношении импорта фенола из США и ЕС

Согласно заявлению министерства, антидемпинговое расследование было инициировано в связи с обращением ряда национальных производителей фенола, суммарная доля которых в продажах этого вещества на китайском рынке в 2014-2017 годы превышала 50%.

Расследование должно завершится в течение года, при особых обстоятельствах его срок может быть продлен еще на шесть месяцев.

Фенол и его производные используется в нефтепереработке, фармакологии, химической, текстильной и других видах промышленности.