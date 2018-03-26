Цветущие персики в уезде Цэньгун

Уезд Цэньгун /пров. Гуйчжоу/, 25 марта / Синьхуа / — На фото — весеннее цветение персиковых деревьев на площади свыше 530 га в поселке Кэлоу уезда Цэньгун провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Цэньгун /пров. Гуйчжоу/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение персиковых деревьев на площади свыше 530 га в поселке Кэлоу уезда Цэньгун провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Цэньгун /пров. Гуйчжоу/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение персиковых деревьев на площади свыше 530 га в поселке Кэлоу уезда Цэньгун провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь