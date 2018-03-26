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Цветущие персики в уезде Цэньгун
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Цветущие персики в уезде Цэньгун 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Цэньгун /пров. Гуйчжоу/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение персиковых деревьев на площади свыше 530 га в поселке Кэлоу уезда Цэньгун провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Цэньгун /пров. Гуйчжоу/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение персиковых деревьев на площади свыше 530 га в поселке Кэлоу уезда Цэньгун провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Цэньгун /пров. Гуйчжоу/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение персиковых деревьев на площади свыше 530 га в поселке Кэлоу уезда Цэньгун провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
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