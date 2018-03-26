Цветение абрикосов на горе Цзяньшань

Чжэнчжоу, 25 марта / Синьхуа / — На фото от 24 марта — цветение абрикосовых деревьев на горе Цзяньшань в городском уезде Синьми провинции Хэнань /Центральный Китай /. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 25 марта /Синьхуа/ — На фото от 24 марта — цветение абрикосовых деревьев на горе Цзяньшань в городском уезде Синьми провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 25 марта /Синьхуа/ — На фото от 24 марта — цветение абрикосовых деревьев на горе Цзяньшань в городском уезде Синьми провинции Хэнань /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн