Цветение рапса на островках ландшафтного парка «Цяньдо» 

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн