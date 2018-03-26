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Цветение рапса на островках ландшафтного парка «Цяньдо»
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Цветение рапса на островках ландшафтного парка «Цяньдо» 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — На «тысяче островов» ландшафтного парка «Цяньдо» в городском уезде Синхуа провинции Цзянсу /Восточный Китай/ начал цвести рапс. Нарядные желто-зеленые островки радуют глаз многочисленных посетителей. Фотографии Синьхуа/Янь Хуайфэн
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