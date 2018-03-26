Ларги у морского побережья в Паньцзине

Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта / Синьхуа / — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай / появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун

Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун