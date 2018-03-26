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Ларги у морского побережья в Паньцзине
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Ларги у морского побережья в Паньцзине 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун
Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун
Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун
Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун
Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун
Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун
Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун
Паньцзинь /пров. Ляонин/, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в морской приливно-отливной зоне Саньдаогоу в городском округе Паньцзинь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ появилась большая группа мигрирующих ларг. Фотографии Синьхуа/Пань Юйлун
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