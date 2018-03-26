Юньнаньские красноземы весной 

Район Дунчуань /пров. Юньнань/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние виды красноземов в районе Дунчуань провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Район Дунчуань /пров. Юньнань/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние виды красноземов в районе Дунчуань провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Район Дунчуань /пров. Юньнань/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние виды красноземов в районе Дунчуань провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Район Дунчуань /пров. Юньнань/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние виды красноземов в районе Дунчуань провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Район Дунчуань /пров. Юньнань/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние виды красноземов в районе Дунчуань провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Район Дунчуань /пров. Юньнань/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние виды красноземов в районе Дунчуань провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао