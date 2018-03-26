Фестиваль деликатесов из пресноводных одностворчатых моллюсков в поселке Цзянба 

Хуайань /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — Фестиваль деликатесов, приготовленных из пресноводных одностворчатых моллюсков, прошел 24 марта в поселке Цзянба уезда Хунцзэ провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хуайань /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — Фестиваль деликатесов, приготовленных из пресноводных одностворчатых моллюсков, прошел 24 марта в поселке Цзянба уезда Хунцзэ провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хуайань /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — Фестиваль деликатесов, приготовленных из пресноводных одностворчатых моллюсков, прошел 24 марта в поселке Цзянба уезда Хунцзэ провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хуайань /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — Фестиваль деликатесов, приготовленных из пресноводных одностворчатых моллюсков, прошел 24 марта в поселке Цзянба уезда Хунцзэ провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хуайань /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — Фестиваль деликатесов, приготовленных из пресноводных одностворчатых моллюсков, прошел 24 марта в поселке Цзянба уезда Хунцзэ провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хуайань /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — Фестиваль деликатесов, приготовленных из пресноводных одностворчатых моллюсков, прошел 24 марта в поселке Цзянба уезда Хунцзэ провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хуайань /пров. Цзянсу/, 25 марта /Синьхуа/ — Фестиваль деликатесов, приготовленных из пресноводных одностворчатых моллюсков, прошел 24 марта в поселке Цзянба уезда Хунцзэ провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа