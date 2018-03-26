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CRRC Tangshan — передовая вагоностроительная компания Китая со столетней историей
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CRRC Tangshan — передовая вагоностроительная компания Китая со столетней историей 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 25 марта /Синьхуа/ — Китайская вагоностроительная компания CRRC Tangshan, расположенная в городском округе Таншань провинции Хэбэй /Северный Китай/, была основана в 1881 году. На протяжении последних нескольких лет здесь были последовательно разработаны и запущены в производство несколько поколений моторвагонных поездов: высокоскоростной поезд CRH380BL/CRH380B /350 км/ч/, высокоскоростной поезд для комплексных испытаний /400 км/ч/, междугородний поезд CRH3A /250 км/ч/, стандартный поезд CR400BF «Фусин» /350 км/ч/. Почти 500 выпущенных здесь поездов в настоящее время обслуживают высокоскоростные пассажирские дороги Китая, в том числе Пекин — Гуанчжоу, Пекин — Шанхай, Шанхай — Куньмин, Сиань — Чэнду. Продукция предприятия экспортируется в более чем 20 стран, включая США, Канаду, Турцию, Аргентину. 9 марта начались типовые испытания разработанного CRRC Tangshan первого 16-вагонного стандартного поезда «Фусин» /"Возрождение"/ с проектной скоростью движения 350 км/ч. За 40 лет реализации государственной политики реформ и открытости CRRC Tangshan превратилось в крупное и передовое предприятие, мастеровой дух которого меняет привычную маркировку «сделано в Китае» на «создано в Китае».
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