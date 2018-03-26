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Члены Политбюро ЦК КПК отчитались о своей работе перед ЦК КПК и Си Цзиньпином

В 2017 году значительно выросло число грузовых поездов, отправленных из района дельты Янцзы в Европу и Центральную Азию