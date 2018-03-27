В Китае построили первый источник нейтронов ядерного деления

Академия наук Китая провела техническую экспертизу приемочную проверку китайского источника нейтронов ядерного деления (КИНЯД).

Таким образом, построенная КНТ установка стала первым на её территории и четвертым в мире импульсным источником нейтронов ядерного деления, который восполнил для страны пробелы в области применения нейтронных импульсов, передаёт «Жэньминь жибао».

Отмечается, что КИНЯД, который является важным государственным объектом научно-технической инфраструктуры в рамках «11-й пятилетки», был построен в городе Дунгуань, расположенном в Южном Китае в провинции Гуандун.

Согласно оценке экспертной комиссии, характеристики КИНЯД полностью достигают или превосходят утвержденные Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР допустимые параметры.

При этом максимальная эффективность мишенной станции по нейтронам достигает передового международного уровня.

Кроме того, подчёркивается, что КИНЯД похож на своеобразный «супермикроскоп», предназначенный для исследований микроструктуры материи.

Также КИНЯД имеет большие перспективы внедрения в такие сферы, как наука и техника в области материалов, наука о жизни, физика, химия и химическая промышленность, исследования в области ресурсов и охраны окружающей среды, а также в новые энергоносители.

Новости Китая: В Китае построят самую мощную гиперзвуковую аэродинамическую трубу в мире

О традициях, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня