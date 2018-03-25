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В Китае построен первый источник нейтронов ядерного деления
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В Китае построен первый источник нейтронов ядерного деления 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 25 марта /Синьхуа/ — Китайский источник нейтронов ядерного деления /КИНЯД/ сегодня прошел организованную Академией наук Китая техническую экспертизу и приемочную проверку. Построенная Китаем установка стала первым на его территории и четвертым в мире импульсным источником нейтронов ядерного деления, который восполнил для страны пробелы в области применения нейтронных импульсов.
КИНЯД построен в городе Дунгуань провинции Гуандун /Южный Китай/, он является важным государственным объектом научно-технической инфраструктуры в рамках «11-й пятилетки».
Согласно оценке проводившей техническую экспертизу и приемочную проверку экспертной комиссии, характеристики КИНЯД полностью достигают или превосходят утвержденные Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР допустимые параметры. Максимальная эффективность мишенной станции по нейтронам достигает передового международного уровня.
КИНЯД похож на «супермикроскоп» и предназначен для исследований микроструктуры материи, он имеет обширные перспективы внедрения в множестве сфер, включая науку и технику в области материалов, науку о жизни, физику, химию и химическую промышленность, исследования в области ресурсов и охраны окружающей среды, а также новые энергоносители. —0—
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