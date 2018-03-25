СМИ: PSY может станцевать «Каннам стайл» в Пхеньяне

Всемирно известный корейский певец PSY, чья песня и характерный танец «Каннам стайл» приобрели бешеную популярность по всей планете, может дать концерт и в Пхеньяне . Как сообщил телеканал МВС со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи , официальный Сеул сейчас активно убеждает власти КНДР , чтобы они согласились включить PSY в состав тех южнокорейских певцов, которые в начале апреля выступят в столице Страны чучхе.

Напомним, что Юг и Север Кореи в связи с потеплением двусторонних отношений решили обменяться гастролями художественных коллективов. Ансамбль из КНДР уже выступил во время зимней Олимпиады в южнокорейских городах Сеул и Каннын, а теперь в конце марта — начале апреля ожидаются ответные гастроли южан на Севере. Согласно достигнутым недавно договоренностям, в КНДР поедут около 160 южнокорейских исполнителей разных поколений, включая молодежную группу Red Velvet.

"Мы уже озвучили официальное предложение Пхеньяну, чтобы помимо уже согласованных девяти групп в КНДР поехал также и PSY", — цитирует на условиях анонимности чиновника из правительства Южной Кореи телеканал МВС.

Как признал госслужащий, в Пхеньяне прекрасно осведомлены, кто такой PSY и чем он прославился, и пока не торопятся приглашать этого исполнителя. В частности, на переговорах именно Хён Сон Воль — бывшая солистка известной северокорейской группы, а ныне влиятельный чиновник КНДР — поморщилась, когда услышала это предложение.

Однако в Сеуле не отчаиваются и уверены, что в конце концов смогут убедить северян. Если в КНДР согласились посмотреть на танцы южнокорейских девушек в коротких юбках, то PSY со своим зажигательным «Каннам стайлом» тоже будет уместен — считают южнокорейские переговорщики. По словам источника, они продолжают убеждать представителей КНДР, отмечая, что появление этого певца в Пхеньяне будет иметь большой положительный эффект для имиджа Северной Кореи и станет доказательством желания Пхеньяна идти по пути перемен.

Одновременно стало известно, что в ходе концертов в Пхеньяне с южнокорейской стороны роль ведущей будет исполнять известная певица Со Хён (настоящее имя Со Чжу Хён), которая ранее выступала в популярной K-POP группе Girls’ Generation.