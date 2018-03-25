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Россия и Китай будут вместе защищать интеллектуальную собственность
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Россия и Китай будут вместе защищать интеллектуальную собственность 

Российская Газета 36 минут назад
В Пекине открылся совместный российско-китайский центр интеллектуальной собственности. Москва надеется, что российский потенциал и лучшие практики Государственного ведомства по интеллектуальной собственности КНР вместе позволят создать базу для введения подобной практики в отношениях с другими странами.
Главной задачей нового Центра будет обработка информации о патентных сделках, урегулирование неясных моментов в области прав собственности, формирование договорной практики, сбор достоверной и точной информации о различных проектах, создаваемый в Росси и в Китае. Кроме того, центр намерен готовить специалистов в области патентоведения и защиты интеллектуальной собственности.
Предполагается, что если обе страны станут использовать на законных основаниях перспективные разработки друг друга, то эффект от их внедрения усилится во много раз, учитывая сильные позиции Китая на международных рынках. Защита интеллектуальной собственности, как полагают в Роспатенте, привлечет и больше китайских компаний в нашу страну. Только в 2017 году ведомство получило больше 3 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков от китайских бизнесменов, а также — порядка 1 тысячи заявок на изобретения от граждан КНР.
В сентябре 2017 года Китай уже запустил программу по защите прав интеллектуальной собственности иностранных компаний, работающих на его территории. Для этого была создана рабочая группа из представителей 12 ведомств, включая Министерство общественной безопасности, таможню и Верховный суд.
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