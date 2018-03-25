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Токио надеется, что Россию в этом году посетит много официальных лиц
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Токио надеется, что Россию в этом году посетит много официальных лиц 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хории рассчитывает, что РФ в рамках мероприятий перекрестного года Японии в России и России в Японии посетит как можно больше официальных лиц.
"В этом году будет очень много событий, которые будут сопровождать различные официальные лица с одной и с другой стороны", — сказал Хории.
"Мы хотели бы запланированные мероприятия провести в рамках тех визитов, которые будут проводиться. Поэтому мы хотели бы осуществить все задуманное, чтобы как можно больше высших официальных лиц Японии посетили Россию в рамках мероприятий года Японии в России", — подчеркнул он.
Ранее в воскресенье Хории, выступая в рамках культурного мероприятия «Японская творческая мастерская» в Москве, заявил, что надеется на «стремительное расширение японо-российских контактов и обменов».
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