Токио надеется, что Россию в этом году посетит много официальных лиц

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . Парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хории рассчитывает, что РФ в рамках мероприятий перекрестного года Японии в России и России в Японии посетит как можно больше официальных лиц.

"В этом году будет очень много событий, которые будут сопровождать различные официальные лица с одной и с другой стороны", — сказал Хории.

"Мы хотели бы запланированные мероприятия провести в рамках тех визитов, которые будут проводиться. Поэтому мы хотели бы осуществить все задуманное, чтобы как можно больше высших официальных лиц Японии посетили Россию в рамках мероприятий года Японии в России", — подчеркнул он.

Ранее в воскресенье Хории, выступая в рамках культурного мероприятия «Японская творческая мастерская» в Москве, заявил, что надеется на «стремительное расширение японо-российских контактов и обменов».