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Местечко Боао с высоты птичьего полета
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Местечко Боао с высоты птичьего полета 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.
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