Местечко Боао с высоты птичьего полета

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая . В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Приморский поселок Боао расположен на востоке островной провинции Хайнань на юге Китая. В апреле этого года здесь состоится ежегодный Боаоский азиатский форум /БАФ/, в котором примут участие представители правительств, деловых и экспертных кругов со всего мира.