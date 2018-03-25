Китайское правительство безвозмездно предоставило таможне Кот-д'Ивуара партию оборудования для проверки контейнеров

На церемонии передачи оборудования на юге страны советник торгового отдела при посольстве Китая в Кот-д'Ивуаре Сунь Лян отметил, что правительство Китая всегда высоко ценит отношения с Кот-д'Ивуаром и всемерно поддерживает экономическое развитие Кот-д'Ивуара. В последние годы масштаб торгово-экономического сотрудничества двух стран неуклонно расширялся, непрерывно повышался уровень сотрудничества, постепенно росла двусторонняя торговля, а также увеличивались китайские инвестиции в Кот-д'Ивуар

По словам Сунь Ляна, передача оборудования для проверки в дар от Китая стала одним из результатов реализации плана сотрудничества двух стран по упрощению торговли и инвестиций. —0—