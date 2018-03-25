Хань Чжэн: Китай полон уверенности в высококачественном развитии экономики

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Перспективы развития Китая благоприятны, и страна полна уверенности в высококачественном развитии экономики. Об этом заявил в воскресенье член ПК Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на церемонии открытия Форума на высоком уровне «Развитие Китая-2018».

Китай будет не только непрерывно удовлетворять растущие потребности народа страны, но и продолжать играть роль ответственной державы. Китайский народ будет с народами всех стран мира совместно содействовать формированию сообщества с единой судьбой и прекрасного будущего человечества, подчеркнул вице-премьер Госсовета.

По его словам, после проведения 18-го съезда КПК Китай добился исторических успехов в социально-экономическом развитии. Строительство социализма с китайской спецификой вступило в новую эпоху, отличительной особенностью которой является переход экономики от высоких темпов роста к высококачественному развитию.

Китай надеется на совместное взаимовыгодное развитие с другими странами мира на основе равноправных консультаций, отметил он.

Организатором форума выступает Центр по изучению проблем развития при Госсовете КНР. Лейтмотив нынешнего мероприятия — «Китай в новой эпохе». -0-