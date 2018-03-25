Россию и КНДР соединит мост

WP узнала о переговорах по строительству моста между Россией и КНДР

Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 г. через нее был построен Мост Дружбы, который используется для железнодорожного сообщения.

Как сообщает WP, Министерство России по развитию Дальнего Востока предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай , как это делается сейчас.