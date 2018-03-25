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Россию и КНДР соединит мост
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WP узнала о переговорах по строительству моста между Россией и КНДР 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, проект находится на стадии обсуждения, стороны ведут переговоры.
Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 г. через нее был построен Мост Дружбы, который используется для железнодорожного сообщения.
Как сообщает WP, Министерство России по развитию Дальнего Востока предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.
По данным газеты, на этой неделе представители России ездили в КНДР, чтобы обсудить строительство моста. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что это может говорить о готовности Москвы развивать торговые отношения с Пхеньяном на фоне снижения напряженности на Корейском полуострове.
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