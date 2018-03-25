Россию и КНДР свяжет мост

Россию и Северную Корею может связать еще один мост. Об этом сообщили в воскресенье, 25 марта, западные СМИ.

Как утверждает источник, российские власти намерены возвести переправу через реку Туманная, которая поможет наладить прямое сообщение между странами. Однако эксперты уверены, что большой экономической пользы от переправы не будет, потому что после санкций объем торговли с КНДР значительно снизился.