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Россию и КНДР свяжет мост
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Россию и КНДР свяжет мост 

Национальная Служба Новостей 56 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россию и Северную Корею может связать еще один мост. Об этом сообщили в воскресенье, 25 марта, западные СМИ.
Как утверждает источник, российские власти намерены возвести переправу через реку Туманная, которая поможет наладить прямое сообщение между странами. Однако эксперты уверены, что большой экономической пользы от переправы не будет, потому что после санкций объем торговли с КНДР значительно снизился.
В настоящий момент Россию и Северную Корею связывает Мост Дружбы, открытый в 1959 году. Он обеспечивает железнодорожное сообщение между странами. На автомобиле из России в КНДР можно попасть только через Китай. Российские представители уже посетили КНДР и обсудили эту идею. Сейчас проект моста, который соединит РФ и КНДР находится на стадии переговоров, пишет Газета.ру
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