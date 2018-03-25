Китай укрепляет сотрудничество по охране окружающей среды на реке Ланьцанцзян

Куньмин, 25 марта / Синьхуа / — На днях в городе Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай / состоялось открытие Центра по охране окружающей среды в бассейне Ланьцанцзян-Меконг.

Цель данного Центра — укреплять сотрудничество в сфере охраны окружающей среды между 6 странами вдоль реки Меконг, известной в Китае как Ланьцанцзян.

Это конкретная мера реализации политики экологического сотрудничества и создания платформы сотрудничества для охраны окружающей среды в регионе, сказал заместитель директора Центра Чжоу Гомэй на церемонии открытия, которая стала одним из мероприятий первой Недели Ланьцанцзян-Меконг, стартовавшей 19 марта.

На церемонии представители 6 стран обсудили и обменялись опытом по вопросам борьбы с загрязнением воды, а также другим проблемам в сфере экологии.

Таиландом и Вьетнамом. Сотрудничество в бассейне Ланьцанцзян-Меконг представляет субрегиональный механизм сотрудничества, совместно созданный Камбоджей Лаосом , Китаем, Мьянмой

Приоритетными направлениями работы этого механизма являются связанность, производственный потенциал, трансграничное экономическое сотрудничество, водные ресурсы, сельское хозяйство и сокращение масштабов нищеты. -0-