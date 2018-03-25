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Китай укрепляет сотрудничество по охране окружающей среды на реке Ланьцанцзян
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Китай укрепляет сотрудничество по охране окружающей среды на реке Ланьцанцзян 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Куньмин, 25 марта /Синьхуа/ — На днях в городе Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ состоялось открытие Центра по охране окружающей среды в бассейне Ланьцанцзян-Меконг.
Цель данного Центра — укреплять сотрудничество в сфере охраны окружающей среды между 6 странами вдоль реки Меконг, известной в Китае как Ланьцанцзян.
Это конкретная мера реализации политики экологического сотрудничества и создания платформы сотрудничества для охраны окружающей среды в регионе, сказал заместитель директора Центра Чжоу Гомэй на церемонии открытия, которая стала одним из мероприятий первой Недели Ланьцанцзян-Меконг, стартовавшей 19 марта.
На церемонии представители 6 стран обсудили и обменялись опытом по вопросам борьбы с загрязнением воды, а также другим проблемам в сфере экологии.
Сотрудничество в бассейне Ланьцанцзян-Меконг представляет субрегиональный механизм сотрудничества, совместно созданный Камбоджей, Лаосом, Китаем, Мьянмой, Таиландом и Вьетнамом.
Приоритетными направлениями работы этого механизма являются связанность, производственный потенциал, трансграничное экономическое сотрудничество, водные ресурсы, сельское хозяйство и сокращение масштабов нищеты. -0-
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