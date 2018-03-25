238,48 км — расположенная на юго-западе Китая пещера Шуанхэ признана самой длинной в Азии

Гуйян, 25 марта / Синьхуа / — Пещера Шуанхэ в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая была признана самой длинной пещерой в Азии, по протяженности она также занимает шестое место в мире. Об этом сообщили исследователи в субботу на пресс-конференции.

Согласно последним измерениям, длина пещеры Шуанхэ, расположенной на территории поселка Вэньцюань уезда Суйян города Цзуньи, составляет 238,48 километра, превосходя по этому показателю малазийскую пещеру Гуа-Эир-Джерних /англ. Clearwater/, которая раньше считалась самой протяженной в Азии.

Пещера Шуанхэ была обнаружена в конце 1980-х годов. С тех пор здесь было проведено 19 научных исследований с участием китайских и зарубежных экспертов. -0-