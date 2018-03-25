6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу проходит в Гуйяне

Гуйян, 24 марта / Синьхуа / — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай / проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 24 марта /Синьхуа/ — В Международном выставочном центре города Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ проходит 6-я Ярмарка вакансий провинции Гуйчжоу. Более 2 тыс. работодателей представили здесь 16 с лишним тысяч вакансий. Фотографии Синьхуа