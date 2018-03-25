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Две больших панды из Китая в зоопарке Индонезии
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Две больших панды из Китая в зоопарке Индонезии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй  Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй  Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй  Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй  Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй  Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй  Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй  Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй  Богор /Индонезия/, 24 марта /Синьхуа/ — Две больших панды по имени Цай Тао и Ху Чунь пользуются огромной популярностью с тех пор, как 28 сентября 2017 года они прибыли из Китая в Индонезию и обосновались в местном природном парке. Фотографии Синьхуа/Ду Юй
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