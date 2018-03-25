Чайные плантации в провинции Чжэцзян

Аньцзи, 24 марта / Синьхуа / — На фото — фермеры собирают листья на чайных плантациях в деревне Хуанду уезда Аньцзи /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/ Хуан Цзунчжи

Аньцзи, 24 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают листья на чайных плантациях в деревне Хуанду уезда Аньцзи /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Аньцзи, 24 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают листья на чайных плантациях в деревне Хуанду уезда Аньцзи /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи

Аньцзи, 24 марта /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают листья на чайных плантациях в деревне Хуанду уезда Аньцзи /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Хуан Цзунчжи