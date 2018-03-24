Ещё
Узбекистан рассчитывает стать транзитером иранской нефти в Китай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан рассчитывает стать транзитером иранской нефти в Китай 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Ташкент, 24 марта /Синьхуа/ — Строительством новой железной дороги Мазари-Шариф-Герат /Трансафганский коридор/ Узбекистан получит прямой выход на порт Бандер-Аббас и можно будет воспользоваться этой железной дорогой для перевозки иранской нефти в Китай. Об этом сегодня сообщил журналистам в пресс-центре Международной конференции по Афганистану министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.
По его словам, со стороны Узбекистана и Афганистана имеется огромное стремление к сотрудничеству и намерение как можно скорее завершить проект по строительству Трансафганского железнодорожного коридора.
В привязке с афганским направлением остаются планы по строительству железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Сеуле состоялся 13-й раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Республикой Корея Эксклюзив: Китай продемонстрировал готовность к историческому скачку и новому глобальному рывку -- редактор международного отдела газеты "Беларусь сегодня" В 2017 году значительно выросло число грузовых поездов, отправленных из района дельты Янцзы в Европу и Центральную Азию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России284
Умерла первая победительница «Евровидения»10
Схватка собак и гиен попала на видео19
Премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне162
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов159
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение