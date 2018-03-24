Узбекистан рассчитывает стать транзитером иранской нефти в Китай 

Ташкент, 24 марта /Синьхуа/ — Строительством новой железной дороги Мазари-Шариф-Герат /Трансафганский коридор/ Узбекистан получит прямой выход на порт Бандер-Аббас и можно будет воспользоваться этой железной дорогой для перевозки иранской нефти в Китай. Об этом сегодня сообщил журналистам в пресс-центре Международной конференции по Афганистану министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.
По его словам, со стороны Узбекистана и Афганистана имеется огромное стремление к сотрудничеству и намерение как можно скорее завершить проект по строительству Трансафганского железнодорожного коридора.
В привязке с афганским направлением остаются планы по строительству железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай. —0—