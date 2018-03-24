Министерство коммерции КНР направило делегацию по содействию торговле в Индию

Нью-Дели , 24 марта / Синьхуа / — Министерство коммерции КНР организовало поездку Китайской делегации по содействию торговле в Индию для проведения с 23 по 27 марта мероприятий по торгово-экономическому обмену.

В делегацию вошли свыше 30 представителей предприятий в таких сферах, как легкая и текстильная промышленность, медицина и фармакология, производство сельскохозяйственной продукции, нефтехимия, коммерция и торговля.

Министерство коммерции КНР и Министерство торговли и промышленности Индии сегодня во второй половине дня совместно провели в Нью-Дели специальную презентацию Китайской международной импортной ярмарки, а также «Церемонию подписания соглашений по торговым проектам Китая и Индии». В мероприятиях принимали участие свыше 120 представителей соответствующих правительственных ведомств, отраслевых ассоциаций и предприятий обеих сторон.

В ходе данных мероприятий предприятия сторон подписали в общей сложности 101 торговое соглашение на сумму в 2 млрд 368 млн долларов США.

За время пребывания в Индии делегация по содействию торговле также пообщалась с представителями индийских предприятий и по приглашению посетила предприятия с китайским капиталом. —0—