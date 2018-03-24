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В Пекине открылся форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018»
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В Пекине открылся форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является "Китай в новой эпохе".
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».
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