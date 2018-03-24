В Пекине открылся форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018»

Пекин, 24 марта / Синьхуа / — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является " Китай в новой эпохе".

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — В субботу в Пекине открылся ежегодный форум на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Лейтмотивом нынешнего мероприятия является «Китай в новой эпохе».