Китайские инвесторы вложат деньги в строительство на Кавминводах

Железноводск посетили сотрудники китайского Центра просвещения и развития сельских территорий, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба администрации города.

Гости из КНР осмотрели достопримечательности курорта.

Глава Железновосдка Евгений Моисеев и представитель китайской делегации Цзэн Цзяньчэн обсудили перспективу строительства культурно-бальнеологического центра.

Там будут проводить деловые встречи, выставки и ярмарки.

Подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между мэрией Железноводска и Центром просвещения и развития сельских территорий КНР.