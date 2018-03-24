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Китайские инвесторы вложат деньги в строительство на Кавминводах
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Китайские инвесторы вложат деньги в строительство на Кавминводах 

АиФ Ставрополье 35 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Железноводск посетили сотрудники китайского Центра просвещения и развития сельских территорий, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба администрации города.
Гости из КНР осмотрели достопримечательности курорта.
Глава Железновосдка Евгений Моисеев и представитель китайской делегации Цзэн Цзяньчэн обсудили перспективу строительства культурно-бальнеологического центра.
Там будут проводить деловые встречи, выставки и ярмарки.
Подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между мэрией Железноводска и Центром просвещения и развития сельских территорий КНР.
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