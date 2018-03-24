Руководители зарубежных государств и международных организаций поздравили Си Цзиньпина с избранием председателем КНР 

ИА Синьхуа: последние новости

В Сеуле состоялся 13-й раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Республикой Корея

В 2017 году значительно выросло число грузовых поездов, отправленных из района дельты Янцзы в Европу и Центральную Азию