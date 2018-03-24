Руководители зарубежных государств и международных организаций поздравили Си Цзиньпина с избранием председателем КНР 

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ — Лидеры ряда зарубежных государств и руководители международных организаций один за другим направили Си Цзиньпину телеграммы, в которых горячо поздравили его с избранием председателем КНР.
Президент Уганды Йовери Мусевени в своем послании заявил: «Ваше избрание председателем КНР отражает доверие китайского народа к Вашим руководящим способностям. Желаю Вам еще более выдающихся успехов».
От всей души поздравив Си Цзиньпина с единогласным избранием председателем КНР, президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила выразил убежденность в том, что под дальновидным руководством Си Цзиньпина экономическое и социальное развитие Китая будет, несомненно, продолжаться на благо Китая, Африки и мира в целом.
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Зайд аль Нахайян выразил Си Цзиньпину свои самые горячие поздравления и самые искренние пожелания. В частности он пожелал, чтобы дружественный китайский народ оставался здоровым и счастливым, а отношения между ОАЭ и КНР добились еще более заметного развития и принесли пользу двум государствам и их народам.
Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир выразил уверенность в том, что под руководством Си Цзиньпина мечта о великом возрождении китайской нации обязательно осуществится. Он пожелал дружественному китайскому народу неуклонного прогресса и развития, а также счастья и здоровья.
Председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвали Китай одним из самых важных стратегических партнеров ЕС. Они выразили уверенность, что европейско-китайские отношения, строящиеся по принципу равноправия и взаимного уважения, помогут двум сторонам сотрудничать в противодействии общим вызовам в сферах экономики и безопасности на фоне глобализации.
Президент Исландии Гудин Йоханнессон заявил, что исландский народ ценит дружественные отношения с народом Китая. Исландия, по его словам, рассчитывает на успешное ведение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Президент Болгарии Румен Радев выразил твердую уверенность в том, что Си Цзиньпин продолжит добиваться успехов на этом важном посту и вносить еще больший вклад в содействие национальному развитию и народному благосостоянию. Он также выразил надежду на дальнейшую совместную работу в целях выведения отношений между двумя странами на новый уровень.
Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе искренне поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР и пожелал ему достижения еще более блестящих результатов, а также выразил надежду на то, что отношения и дружба между Швейцарией и Китаем продолжат углубляться.
Премьер-министр Барбадоса Фрейндель Джером Стюарт заявил, что избрание Си Цзиньпина демонстрирует доверие и поддержку, которыми он заручился. По его словам, под превосходным руководством Си Цзиньпина Китай, безусловно, достигнет еще больших успехов в области развития.
Президент Международного олимпийского комитета /МОК/ Томас Бах подчеркнул, что единогласное избрание Си Цзиньпина председателем КНР в полной мере отражает огромное доверие китайского народа к нему лично и его идеям об управлении государством. Он от всей души поблагодарил Си Цзиньпина за его непоколебимую поддержку Олимпийского движения и заявил о готовности МОК всеми силами поддерживать реализацию «Китайской мечты». По его словам, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине покажут миру современный Китай и откроют новую главу в развитии Олимпиады в Китае.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что избрание Си Цзиньпина председателем КНР свидетельствует о том, что его руководство получило всеобщую поддержку китайского народа. Он выразил твердую уверенность в том, что Си Цзиньпин будет вести Китай к созданию сильного, процветающего, демократического, цивилизованного, гармоничного и прекрасного, модернизированного социалистического государства в новую эпоху. ВОЗ в свою очередь продолжит оказывать техническую поддержку правительству Китая в реализации стратегии «Здоровый Китай».
Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности /ВОИС/ Фрэнсис Гарри выразил уверенность в том, что под мудрым руководством Си Цзиньпина великий Китай достигнет еще более блестящих успехов, а хорошие отношения сотрудничества между ВОИС и Китаем станут еще крепче.
Кроме того, свои поздравительные телеграммы и письма председателю Си Цзиньпину направили президент Литвы Даля Грибаускайте, вице-президент, премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, заместитель премьер-министра Омана Фахд бен Махмуд Саид и председатель Национального совета Сербии по сотрудничеству с Китаем Томислав Николич.
Некоторые иностранные руководители, лидеры политических партий и руководители международных и региональных организаций направили поздравительные послания другим руководителям, избранным на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва и 1-й сессии ВК НПКСК 13-го созыва. —0—