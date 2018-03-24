В Шэньчжэне открылся международный музыкальный фестиваль «Пояс и путь»

Шэньчжэнь , 24 марта / Синьхуа / — В пятницу вечером в городе

Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая открылся международный

музыкальный фестиваль «Пояс и путь». В течение более месяца

музыканты и деятели искусства из более чем 40 стран и регионов

выступят перед зрителями с 18 концертами. -0—

Шэньчжэнь, 24 марта /Синьхуа/ — В пятницу вечером в городе

Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая открылся международный

музыкальный фестиваль «Пояс и путь». В течение более месяца

музыканты и деятели искусства из более чем 40 стран и регионов

выступят перед зрителями с 18 концертами. -0—

Шэньчжэнь, 24 марта /Синьхуа/ — В пятницу вечером в городе

Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая открылся международный

музыкальный фестиваль «Пояс и путь». В течение более месяца

музыканты и деятели искусства из более чем 40 стран и регионов

выступят перед зрителями с 18 концертами. -0—

Шэньчжэнь, 24 марта /Синьхуа/ — В пятницу вечером в городе

Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая открылся международный

музыкальный фестиваль «Пояс и путь». В течение более месяца

музыканты и деятели искусства из более чем 40 стран и регионов

выступят перед зрителями с 18 концертами. -0—

Шэньчжэнь, 24 марта /Синьхуа/ — В пятницу вечером в городе

Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая открылся международный

музыкальный фестиваль «Пояс и путь». В течение более месяца

музыканты и деятели искусства из более чем 40 стран и регионов

выступят перед зрителями с 18 концертами. -0-