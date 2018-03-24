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Россия и Китай создали в Пекине совместный центр по защите интеллектуальной собственности
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Россия и Китай создали в Пекине совместный центр по защите интеллектуальной собственности 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Россия и Китай усилят взаимодействие в области защиты прав на передовые научно-технические, промышленные и прочие разработки — с этой целью в столице КНР в субботу начал функционировать Российско-китайский центр интеллектуальной собственности.
Церемония его открытия состоялась в тот же день на территории Пекинского наукограда при участии Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент), Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, при содействии международной корпорации «Евразия». В мероприятии также приняли участие представители посольства России, министерства науки и техники, министерства образования КНР, крупных компаний и университетов Китая.
"Этот центр будет оказывать услуги по определению приоритетных направлений исследований и разработок на основе инструментов патентной аналитики, разработанных Проектным офисом Федерального института промышленной собственности, нашим подведомственным учреждением", — прокомментировал это событие глава Роспатента Григорий Ивлиев.
17 декабря 2017 года на территории Пекинского наукограда состоялось официальное открытие Российско-китайского инновационного парка будущего. Ожидается, что совместный центр станет одной из важнейших составляющих этого двустороннего проекта и будет отвечать за интеграцию информации о патентных сделках, за развитие трансграничной торговли интеллектуальной собственностью, содействовать международному сотрудничеству и подготовке специалистов в этой области. Одновременно планируется заключать сделки по новейшим разработкам, предоставлять услуги по развитию патентной стратегии для крупных организаций, предприятий центрального подчинения, университетов РФ и Китая.
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