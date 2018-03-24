Успешно завершено 68-е совместное патрулирование на реке Меконг

Мьянмы и Таиланда. Куньмин, 24 марта / Синьхуа / — 3 китайских судна в пятницу причалили в порту Гуаньлэй /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай /, обозначив успешное завершение 68-го по счету совместного патрулирования с участием правоохранительных органов Китая, Лаоса

Общее время патрулирования, которое началось 20-го марта, составило 4 дня и 3 ночи, протяженность маршрута — свыше 500 километров. Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд направили для участия в операции 8 судов, а также 190 сотрудников правоохранительных органов . Операция была проведена главным образом в бассейне так называемого «Золотого треугольника» и других важных акваториях.

Река Меконг, которая в Китае носит название Ланьцанцзян, является одним из важнейших водных коридоров Юго-Восточной Азии. Механизм совместного патрулирования на реке Меконг с участием правоохранительных органов Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда проходит с 2011 года. -0-