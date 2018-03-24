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Выращивание форзиции повышает благосостояние фермеров в провинции Хэнань
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Выращивание форзиции повышает благосостояние фермеров в провинции Хэнань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
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