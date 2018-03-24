Выращивание форзиции повышает благосостояние фермеров в провинции Хэнань

Чжэнчжоу, 23 марта / Синьхуа / — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай / получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 23 марта /Синьхуа/ — В последние годы большое развитие в горном уезде Луши провинции Хэнань /Центральный Китай/ получило выращивание форзиции, используемой в традиционной китайской медицине. Каждый му /1/15 га/, на котором выращивается форзиция, приносит местным фермерам до 4000 юаней дополнительного дохода. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн