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В Пекине открылся Государственный комитет КНР по контролю
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В Пекине открылся Государственный комитет КНР по контролю 

ИА Синьхуа 10 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — В Пекине сегодня был официально открыт Государственный комитет КНР по контролю и приведены к присяге вновь назначенный заместитель руководителя ведомства и члены комитета.
Член ПК Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи принял участие в церемонии открытии и выступил с речью на собрании кадровых работников Государственного комитета КНР по контролю Центральной Комиссии по проверке дисциплины.
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — В Пекине сегодня был официально открыт Государственный комитет КНР по контролю и приведены к присяге вновь назначенный заместитель руководителя ведомства и члены комитета.
Член ПК Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи принял участие в церемонии открытии и выступил с речью на собрании кадровых работников Государственного комитета КНР по контролю Центральной Комиссии по проверке дисциплины.
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