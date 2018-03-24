В Пекине открылся Государственный комитет КНР по контролю

Пекин, 23 марта / Синьхуа / — В Пекине сегодня был официально открыт Государственный комитет КНР по контролю и приведены к присяге вновь назначенный заместитель руководителя ведомства и члены комитета.

Член ПК Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи принял участие в церемонии открытии и выступил с речью на собрании кадровых работников Государственного комитета КНР по контролю Центральной Комиссии по проверке дисциплины.

Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — В Пекине сегодня был официально открыт Государственный комитет КНР по контролю и приведены к присяге вновь назначенный заместитель руководителя ведомства и члены комитета.

Член ПК Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи принял участие в церемонии открытии и выступил с речью на собрании кадровых работников Государственного комитета КНР по контролю Центральной Комиссии по проверке дисциплины.