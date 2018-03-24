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В 2018 году запланировано более 120 мероприятий между Россией и Японией
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В 2018 году запланировано более 120 мероприятий между Россией и Японией 

ТАСС 1 час назад
ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. В 2018 году между Россией и Японией запланировано проведение более 120 мероприятий в области политики, экономики и культуры. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"Запланировано проведение более 120 мероприятий в области политики, экономики и культуры. И от нашей работы зависит какой эффект это окажет на экономику и население двух стран", — подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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