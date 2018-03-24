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В Токио считают, что надо доработать проекты ко встрече Абэ и Путина
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В Токио считают, что надо доработать проекты ко встрече Абэ и Путина 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ОСАКА, 24 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко надеется, что проекты сотрудничества между Россией и Японией приобретут «конкретную форму» до встречи между лидерами двух стран в мае.
"Я очень хотел бы, чтобы в преддверии встречи на высшем уровне между лидерами наших стран в мае мы смогли бы придать как можно большему числу проектов конкретную форму, чтобы народы двух стран могли ощутить результаты сотрудничества", — заявил Сэко в начале встречи с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным и зампредом правительства РФ Ольгой Голодец.
Ранее сообщалось, что премьер Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию 25-26 мая планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора, тему совместной хозяйственной деятельности на островах южно-курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи, сотрудничество в сферах безопасности.
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