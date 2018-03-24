В Токио считают, что надо доработать проекты ко встрече Абэ и Путина

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В КНДР прокомментировали призывы Токио к давлению на Пхеньян

В Пекине не исключают участия Си Цзиньпина в ВЭФ-2018

Галушка предложил открыть в ДФО "Торговый дом" для продажи товаров из КНДР