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Китайская палеонтолог Чжан Мимань получила награду «Для женщин в науке»
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Китайская палеонтолог Чжан Мимань получила награду «Для женщин в науке» 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Париж, 23 марта /Синьхуа/ — В Париже накануне вечером состоялась церемония вручения премии Л'Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке».
В этом году награды была удостоена Чжан Мимань — выдающийся китайский палеонтолог, член Академии наук Китая, сотрудница Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.
Париж, 23 марта /Синьхуа/ — В Париже накануне вечером состоялась церемония вручения премии Л'Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке».
В этом году награды была удостоена Чжан Мимань — выдающийся китайский палеонтолог, член Академии наук Китая, сотрудница Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.
Париж, 23 марта /Синьхуа/ — В Париже накануне вечером состоялась церемония вручения премии Л'Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке».
В этом году награды была удостоена Чжан Мимань — выдающийся китайский палеонтолог, член Академии наук Китая, сотрудница Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.
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