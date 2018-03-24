Китайская палеонтолог Чжан Мимань получила награду «Для женщин в науке»

Париж, 23 марта / Синьхуа / — В Париже накануне вечером состоялась церемония вручения премии Л'Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке».

В этом году награды была удостоена Чжан Мимань — выдающийся китайский палеонтолог, член Академии наук Китая , сотрудница Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.

Париж, 23 марта /Синьхуа/ — В Париже накануне вечером состоялась церемония вручения премии Л'Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке».

В этом году награды была удостоена Чжан Мимань — выдающийся китайский палеонтолог, член Академии наук Китая, сотрудница Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.

Париж, 23 марта /Синьхуа/ — В Париже накануне вечером состоялась церемония вручения премии Л'Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке».

В этом году награды была удостоена Чжан Мимань — выдающийся китайский палеонтолог, член Академии наук Китая, сотрудница Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.