Пхеньян согласился на переговоры с Сеулом для подготовки саммита 

Северная Корея приняла предложение Юга провести 29 марта переговоры на высоком уровне для подготовки проведения саммита. Диалог состоится в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
Делегацию Республики Корея из трех человек возглавит министр объединения Чо Мён Гён, передает ТАСС. В ее состав также войдут представители администрации президента и Национальной разведывательной службы.
В начале месяца представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Было достигнуто соглашение о проведении встречи северокорейского и южнокорейского лидеров.