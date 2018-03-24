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Пхеньян согласился на переговоры с Сеулом для подготовки саммита
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Пхеньян согласился на переговоры с Сеулом для подготовки саммита 

Российская Газета 11 минут назад
Северная Корея приняла предложение Юга провести 29 марта переговоры на высоком уровне для подготовки проведения саммита. Диалог состоится в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
Делегацию Республики Корея из трех человек возглавит министр объединения Чо Мён Гён, передает ТАСС. В ее состав также войдут представители администрации президента и Национальной разведывательной службы.
В начале месяца представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Было достигнуто соглашение о проведении встречи северокорейского и южнокорейского лидеров.
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