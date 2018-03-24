Сбор чая «юйхуа» в Нанкине

Нанкин , 23 марта / Синьхуа / — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань

Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань

Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань

Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань

Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань