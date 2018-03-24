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Сбор чая «юйхуа» в Нанкине
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Сбор чая «юйхуа» в Нанкине 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань
Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань
Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань
Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань
Нанкин, 23 марта /Синьхуа/ — В горах Чжуншань под Нанкином /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ начался сбор и переработка листьев чайного сорта «юйхуа» — одного из десяти самых знаменитых сортов китайского чая. Фотографии Синьхуа/Сунь Цань
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