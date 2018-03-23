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Проект китайско-российского дальнемагистрального самолёта вступил в этап первоначальной разработки
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Проект китайско-российского дальнемагистрального самолёта вступил в этап первоначальной разработки 

Свободная пресса 54 минуты назад
Фото: Свободная пресса
Проект китайско-российской международной коммерческой авиастроительной компании (CRAIC) по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта уже прошел проверку и оценку.
В настоящее время он вступает в этап первоначальной разработки, передаёт «Жэньминь жибао».
По словам генерального директора китайской государственной компании по производству авиакосмической техники COMAC Чжао Юэ, воздушное судно получило официальное название — CR929.
При этом отмечается, что CR929 является важным стратегическим проектом по практическому сотрудничеству предприятий двух стран в научно-технической сфере.
Справка «СП»
25 июня 2016 года китайская компания COMAC и российская Объединённая авиастроительная корпорация подписали соглашение о совместном проекте.
22 мая 2017 года два предприятия основали в Шанхае компанию на совместном капитале — Китайско-российскую международную коммерческую авиастроительную компанию CRAIC, которая на совместном капитале несёт ответственность за разработку, организацию, координацию, управление и осуществление проекта, а также за полную интеграцию машинных технологий и управление жизненным циклом продукции.
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