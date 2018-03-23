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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с президентом Камеруна П. Бийей
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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встретился с президентом Камеруна П. Бийей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в Доме народных собраний в Пекине встретился с прибывшим в Китай с государственным визитом президентом Камеруна Полем Бийей.
Ли Кэцян отметил, что Китай и африканские государства, включая Камерун, являются развивающимися странами, у которых общие интересы в области развития. Китайская сторона предоставляет камерунской стороне всю возможную помощь, не выдвигая никаких политических условий. Китайская сторона, сказал он, поддерживает инвестиции китайских предприятий для развития промышленности в Камеруне и намерена внести инновации в форматы сотрудничества с камерунской стороной в области инфраструктуры и строительства индустриальных парков, оказать содействие устойчивому развитию камерунской экономики. В текущей обстановке всем сторонам необходимо совместно отстаивать либерализацию и упрощение торговли и процесса инвестирования, соблюдать рыночные принципы и правила торговли, противодействовать протекционизму, указал китайский премьер.
П. Бийя сказал, что история традиционной дружбы Камеруна и Китая насчитывает больше полувека. Отношения двух стран непрерывно углубляются, сотрудничество во всех сферах весьма плодотворно. Он поблагодарил китайскую сторону за оказанную камерунской стороне сильную поддержку и помощь в экономической, социальной, культурной и других сферах. Камерунская сторона продолжит прилагать усилия для углубления камеруно-китайской дружбы и практического сотрудничества, содействия выходу отношений двух стран на новые ступени развития, отметил он. —0—
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