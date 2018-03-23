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Китай поддерживает усилия, способствующие восстановлению Афганистана
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Китай поддерживает усилия, способствующие восстановлению Афганистана 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 23 марта /Синьхуа/ — Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному восстановлению Афганистана и национальному примирению внутри него. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чунъин.
Таким образом на очередной пресс-конференции дипломат ответила на вопрос журналистов об ожиданиях Китая касательно международной конференции по Афганистану в Ташкенте, которая пройдет 27 марта.
Китай готов совместно с международным сообществом продолжать оказывать содействие и играть конструктивную роль в достижении мира, стабильности и развития в Афганистане, отметила представитель внешнеполитического ведомства.
Китай придает огромное значение предстоящей конференции и готов оказать поддержку, добавила она.
Замминистра иностранных дел КНР Ли Баодун возглавит китайскую делегацию на конференции, сказала Хуа Чунъин. -0-
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