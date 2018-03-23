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Любители йоги из китайского города Цзыгуй встретили весну организацией массового занятия
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Любители йоги из китайского города Цзыгуй встретили весну организацией массового занятия 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — Любители йоги из города Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/ в пятницу встретили весну организацией массового занятия данным видом духовно-физической практики.
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — Любители йоги из города Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/ в пятницу встретили весну организацией массового занятия данным видом духовно-физической практики.
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — Любители йоги из города Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/ в пятницу встретили весну организацией массового занятия данным видом духовно-физической практики.
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — Любители йоги из города Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/ в пятницу встретили весну организацией массового занятия данным видом духовно-физической практики.
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