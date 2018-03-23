Любители йоги из китайского города Цзыгуй встретили весну организацией массового занятия 

Цзыгуй /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — Любители йоги из города Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/ в пятницу встретили весну организацией массового занятия данным видом духовно-физической практики.
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — Любители йоги из города Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/ в пятницу встретили весну организацией массового занятия данным видом духовно-физической практики.
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — Любители йоги из города Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/ в пятницу встретили весну организацией массового занятия данным видом духовно-физической практики.
Цзыгуй /пров. Хубэй/, 23 марта /Синьхуа/ — Любители йоги из города Цзыгуй провинции Хубэй /Центральный Китай/ в пятницу встретили весну организацией массового занятия данным видом духовно-физической практики.