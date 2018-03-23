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Посольство КНР рекомендовало соотечественникам проявлять осторожность при поездке в столицу Мальдив
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Посольство КНР рекомендовало соотечественникам проявлять осторожность при поездке в столицу Мальдив 

ИА Синьхуа 1 час назад
Мале, 23 марта /Синьхуа/ — Посольство КНР в Мальдивской Республике в четверг рекомендовало китайским гражданам в ближайшее время проявлять осторожность при поездке в столицу государства и на близлежащие острова, а китайским туристам, посещающим курортные острова, — уделять внимание безопасности.
Диппредставительство призвало находящихся в стране китайских граждан и организации принять повышенные меры предосторожности и воздержаться от посещения многолюдных мест. В чрезвычайных случаях они могут обратиться за помощью в полицию и связаться с посольством КНР.
Нынешняя рекомендация действует до 22 апреля. —0—
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