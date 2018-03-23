Посольство КНР рекомендовало соотечественникам проявлять осторожность при поездке в столицу Мальдив

Мале, 23 марта / Синьхуа / — Посольство КНР Мальдивской Республике в четверг рекомендовало китайским гражданам в ближайшее время проявлять осторожность при поездке в столицу государства и на близлежащие острова, а китайским туристам, посещающим курортные острова, — уделять внимание безопасности.

Диппредставительство призвало находящихся в стране китайских граждан и организации принять повышенные меры предосторожности и воздержаться от посещения многолюдных мест. В чрезвычайных случаях они могут обратиться за помощью в полицию и связаться с посольством КНР.

Нынешняя рекомендация действует до 22 апреля. —0—