Галушка предложил открыть на Дальнем Востоке «Торговый дом» товаров из КНДР

"Считаю необходимым создание «Торгового дома» корейской продукции в одном из регионов Дальнего Востока России . Также необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории Дальневосточного федерального округа", — приводятся в сообщении слова Галушки.

По его словам, межрегиональное и приграничное сотрудничество между Россией и КНДР может стать одним из перспективных направлений дальнейшего расширения отношений между странами в торгово-экономической и иных сферах.