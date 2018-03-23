Галушка предложил открыть в ДФО «Торговый дом» для продажи товаров из КНДР

"Считаю необходимым создание «Торгового дома» северокорейской продукции в одном из регионов Дальнего Востока России. Также необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории ДФО", — заявил Галушка, которого цитирует Минвостокразвития.

Ранее сообщалось, что участники бизнес-миссии из КНДР, которые посетили Амурскую область , Хабаровский и Приморский края, должны составить список незапрещенных санкциями Совета Безопасности ООН товаров для развития направлений экспорта и импорта между Россией и КНДР. Об этом Галушка заявил в ходе визита в Пхеньян.

По итогам 2017 года товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНДР составил 15 миллионов долларов США, что на 84% выше аналогичного показателя 2016 года.