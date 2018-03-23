Золотые рапсовые поля в Шэньси

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта / Синьхуа / — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай / зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)