Золотые рапсовые поля в Шэньси 

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 22 марта /Синьхуа/ — Золото и медовый аромат — на полях в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Восточный Китай/ зацвели посевы рапса. (Синьхуа/Тао Мин)