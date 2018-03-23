Весна в Китае 

Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи различных уголков Китая. Фотографии Синьхуа