Ван И встретился с замминистрами иностранных дел стран-членов Вишеградской группы

Пекин, 22 марта / Синьхуа / — Член Госсовета КНР , министр иностранных дел КНР Ван И сегодня встретился в Пекине с прибывшими в Китай для участия в первых политических консультациях КНР и Вишеградской группы заместителями министров иностранных дел четырех стран-членов указанной организации.

Чехия, Словакия и Ван И отметил, что все четыре страны-члена Вишеградской группы — Польша Венгрия — активно поддерживают и принимают участие в инициативе «Пояс и путь», которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин , реализуют взаимовыигрышное сотрудничество и общее развитие с Китаем, и КНР высоко ценит это.

Ван И призвал Вишеградскую группу к обеспечению вклада в процесс интеграции Европы, выполнению конструктивной роли в рамках отношений между Китаем и ЕС и дальнейшему движению в первых рядах в рамках сотрудничества «16+1».

Представители стран-членов Вишеградской группы поздравили Китай с успешным закрытием «двух сессий» и выразили уверенность, что правительство КНР приведет народ КНР к реализации целей развития, которые были обозначены на 19-м Всекитайском съезде КПК и «двух сессиях». Вишеградская группы уделяет повышенное внимание развитию отношений с Китаем и намерена в дальнейшем расширять обмены с Китаем, углублять взаимовыгодное сотрудничество в рамках формирования «Пояса и пути» и сотрудничества в формате «16+1», играть активную роль в развитии отношений между ЕС и Китаем. —0—