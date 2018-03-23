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Ван И встретился с замминистрами иностранных дел стран-членов Вишеградской группы
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Ван И встретился с замминистрами иностранных дел стран-членов Вишеградской группы 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня встретился в Пекине с прибывшими в Китай для участия в первых политических консультациях КНР и Вишеградской группы заместителями министров иностранных дел четырех стран-членов указанной организации.
Ван И отметил, что все четыре страны-члена Вишеградской группы — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — активно поддерживают и принимают участие в инициативе «Пояс и путь», которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, реализуют взаимовыигрышное сотрудничество и общее развитие с Китаем, и КНР высоко ценит это.
Ван И призвал Вишеградскую группу к обеспечению вклада в процесс интеграции Европы, выполнению конструктивной роли в рамках отношений между Китаем и ЕС и дальнейшему движению в первых рядах в рамках сотрудничества «16+1».
Представители стран-членов Вишеградской группы поздравили Китай с успешным закрытием «двух сессий» и выразили уверенность, что правительство КНР приведет народ КНР к реализации целей развития, которые были обозначены на 19-м Всекитайском съезде КПК и «двух сессиях». Вишеградская группы уделяет повышенное внимание развитию отношений с Китаем и намерена в дальнейшем расширять обмены с Китаем, углублять взаимовыгодное сотрудничество в рамках формирования «Пояса и пути» и сотрудничества в формате «16+1», играть активную роль в развитии отношений между ЕС и Китаем. —0—
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